Скільки грошей втратила економіка України через блокування кордону з Польшею

Україна втратила понад 1 млрд євро через страйки польських перевізників, які заблокували роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише "Укрінформ".

"Якщо казати глобально, то економіка України втратила понад мільярд євро. Ще більше втратила польська економіка. Я думаю, що сьогодні з такими ризиками ми втрачаємо стратегічне партнерство, через те, що сьогодні наші експортери не можуть укласти угоду зі своїми клієнтами, зокрема, в Європейському Союзі. І ті, своєю чергою, через складнощі логістики шукають аналогічні товари в інших державах, зокрема і в Польщі", – пояснив Володимир Балін.

За його словами, день простою для української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро залежно від компанії. Тому автоперевізники шукають можливості для мінімізації своїх збитків і, зокрема, перенаправляють автомобілі через кордон з іншими країнами.

"В Словаччині влада категорично відносилася до страйків і розблоковувала кордон, найбільше вони там стояли чотири дні. Угорщина взагалі заборонила перекривати дорогу, якщо страйкувати, то біля дороги і не заважати руху транспорту. Румунія не вимагає повернення дозволів, активно співпрацює з Україною щодо перспектив розбудови пунктів пропуску, в тому числі через молдовську територію. А ми готові возити товари в обхід Польщі, я не бачу сьогодні іншого варіанту. Тому що потяг це альтернатива, але це 20, 30, 40 машин на добу, і це не вирішить питання", – зазначив Балін.

Зауважимо, 18 грудня після 15:00, польські перевізники знову розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин".

11 грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як пояснював заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це відбулося після збору даних про порушення умов протесту з боку поліції та протестувальників. Ішлося про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

Страйк польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада почали блокувати акціями протесту роботу КПП "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин", вимагаючи повернення дозвільної системи пропуску українських перевізників до Польщі, яка діяла до укладення угоди про "транспортний безвіз" з ЄС. Наразі дія документу продовжена до кінця червня 2024 року.

Україна офіційно відмовилася навіть обговорювати можливість виконання вимоги польських перевізників, які протестують з 6 листопада, щодо повернення від діючого "транспортного безвізу" до дозвільної системи вантажних перевезень.

У Європейській комісії підтримують збереження Угоди про лібералізацію перевезень між Україною та ЄС. Водночас там наголосили, що умови, в яких водії опинилися через блокаду, є драматичними. Від цієї ситуації обидві сторони отримують збитки.

Якщо польська влада не вирішить питання блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною, Єврокомісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, оскільки польська влада зобов’язана забезпечити товаропотік з України коридорами солідарності.