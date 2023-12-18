Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через "Дорогуськ – Ягодин"

18 грудня після 15:00, польські перевізники знову розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Про її початок проінформували польські прикордонники.

Про це повідомили у Держприкордонній службі.

Повідомляється, що організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю на годину, але не затримуватимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру.

Також поляки обіцяють пропускати авто, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо.

Окрім цього, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.

Також відомо, що до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село".

Розблокування КПП Дорогуськ

Нагадаємо, 11-го грудня стало відомо, що українській стороні вдалося досягти часткової згоди з польськими перевізниками і розблокувати пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Як пояснював заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, це відбулося після збору даних про порушення умов протесту з боку поліції та протестувальників. Ішлося про непропуск гуманітарної допомоги та небезпечних вантажів.

Але перевізники висловили намір почати новий протест із понеділка, 18 грудня.

Голова польської гміни Дорогуськ Войцех Сава їм відмовив, тому організатори страйків звернулися до суду. В результаті звернення окружний суд у Любліні дозволив перевізникам відновити протест перед пунктом пропуску в Дорогуську.