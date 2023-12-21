Кубраков заявил, что проблем, из-за которых поляки блокируют границу, на самом деле нет

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с новоназначенным министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком в Варшаве, чтобы решить вопрос заблокированных пунктов пропуска на польской границе.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

По словам Кубракова, согласно аналитическим данным, тех проблем, о которых говорят протестующие и из-за которых уже 1,5 месяца блокируют границу, нет.

"Мы представили ключевые цифры и аналитические данные грузовых перевозок украинскими и польскими перевозчиками, свидетельствующими - проблем, о которых говорят протестующие, на самом деле нет", - написал он.

Кубраков добавил, что во время встречи с польской стороной был поднят вопрос создания отдельной электронной очереди для пустых фур на "Ягодин - Дорогуск". Украина уже выполнила это условие польских забастовщиков и регистрация в отдельную очередь началась еще с понедельника.

Однако это решение никоим образом не повлияло на позицию поляков и пункт пропуска дальше заблокирован полностью. За сутки из Ягодина выехало всего 3 грузовика.

С украинской стороны также продлен срок пребывания грузовиков на иностранной регистрации в Украине. Пока он составляет 60 суток вместо 20.

"Дорогуск-Ягодин": какая ситуация сейчас

На вновь заблокированном пункте пропуска "Дорогуск - Ягодин" на границе с Польшей в направлении Украины происходит пропуск всего нескольких грузовиков в час.

11 декабря стало известно, что украинской стороне удалось достичь частичного согласия с польскими перевозчиками и разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как объяснял заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, это произошло после сбора данных о нарушении условий протеста со стороны полиции и протестующих. Речь шла о непропуске гуманитарной помощи и опасных грузов.

Перерыв длился всего неделю – 18 декабря блокада началась снова.

После отказа главы польской гмины Дорогусская Войцеха Саввы дать разрешение на то, чтобы начать новый протест, перевозчики обратились в суд. В результате окружной суд в Люблине позволил им возобновить забастовки перед пунктом пропуска в Дорогуске.

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. Позже был заблокирован и пункт "Медика - Шегини".

Добавим, если польские власти не решят вопрос блокирования пунктов пропуска на границе с Украиной, Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, поскольку польские власти обязаны обеспечить товаропоток из Украины по коридорам солидарности.