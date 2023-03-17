У Києві скоротять комендантську годину: названа ймовірна дата

У Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно робочому варіанту, найвірогідніше з 26-го березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від вказаної дати, вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в Києві, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому.

Новий період комендантської години дозволить збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян та гостей міста Києва.

Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час своєї роботи.

"Але в сотий, в тисячний раз усім нагадаю - війна не закінчилася. Війна триває. Загрози для столиці та її мешканців досі існують. І якщо виникнуть підстави – безпекові заходи можуть бути посилені. Зокрема, і тривалість комендантської години може бути збільшена", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

В адміністрації також нагадали, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки.

Нагадаємо, раніше набрала необхідну кількість підписів електронна петиція про скорочення комендантської години у Києві, яка зараз триває з 23:00 до 5:00.