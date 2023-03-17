В Киеве сократят комендантский час: названа вероятная дата

В Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Он продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Сейчас идет процедурное согласование относительно сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26-го марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он продлится с 00:00 до 05:00 каждый день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уменьшение комендантского часа согласовывается с целью улучшения логистического обеспечения в Киеве, содействия устойчивому развитию промышленности, предпринимательства и экономики в целом.

Новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта для удобства киевлян и гостей Киева.

Также сокращение продолжительности должно способствовать уменьшению социального напряжения, наращиванию производства, созданию новых рабочих мест. Предприятия сферы обслуживания также смогут продлить время своей работы.

"Но в сотый, в тысячный раз всем напомню - война не закончилась. Война продолжается. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют. И если возникнут основания - меры безопасности могут быть усилены. В частности, и продолжительность комендантского часа может быть увеличена", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

В администрации также напомнили, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

Напомним, ранее набрала необходимое количество подписей электронная петиция о сокращении комендантского часа в Киеве, который сейчас установлен с 23:00 до 5:00. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевский городской совет.