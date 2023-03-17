В Киеве и области сократят комендантский час: как будут работать рестораны и транспорт

В Киеве планируют с 26 марта сократить комендантский час. Вместе с тем, дольше будут работать общественный транспорт, магазины и рестораны.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"Сокращение комендантского часа в столице планируется с нуля часов 26 марта. Метро и наземный общественный транспорт с 26 марта изменят график работы в соответствии со временем комендантского часа - то есть будут работать на час дольше", - отметил он.

Также магазины, торговые центры и рестораны продлят свою работу, но с учетом времени, чтобы их работники могли добраться домой до начала комендантского часа.

В Киевской области комендантский час тоже сократят. Продолжится он как и в столице - с 00:00 до 5:00 ежедневно.

Напомним, в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Киеве с 26 марта могут сократить комендантский час. Она продлится с 00:00 до 05:00 каждый день.