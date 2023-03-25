Оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарки в Херсоне: есть раненые

Российские оккупанты 25 марта обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Из-за действий захватчиков ранены два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина.

Пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями.

Напомним, что в течение 24 марта армия РФ убила двух человек в Херсонской области и ранила еще шестерых. Оккупанты совершили 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов".

В частности, враг массированно обстрелял Белозерку Херсонской области. В ОВА отмечали, что рядом с местом атаки нет ни одного военного объекта, и военные РФ прицельно били по домам мирных жителей. В результате один человек погиб, еще четыре человека получили ранения.