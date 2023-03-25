Россия установила оккупационную администрацию в заповеднике "Аскания Нова"

Российская Федерация установила свою оккупационную администрацию в заповеднике "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна Национальной академии аграрных наук Украины Херсонской области. Сотрудники не согласились на сотрудничество с захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба Гуманистического движения по правам животных UAnimals.

Выяснилось, что 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ С. Кириенко, коллаборант Владимир Сальдо, которого россияне называют "и.о. губернатора" Херсонской области, и неизвестное лицо, представившееся "директором".

Там отметили, что в дальнейшем поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не могут осуществлять до освобождения левобережной части Херсонской области от российской оккупации.

"Однако возникает настоятельная потребность материальной поддержки работников, которые не согласились на сотрудничество с оккупационной администрацией. Все усилия в ближайшее время мы полностью направим на помощь сотрудникам, вынужденным временно покинуть учреждение. Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть". именно от этих Людей", - добавили в пресс-службе.