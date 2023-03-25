Россияне обстреляли Торецк и Часов Яр, два человека погибли

Российские оккупанты 25 марта обстреляли Торецк и Часов Яр Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как отметил начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус в комментарии "Суспільному", захватчики атаковали город после обеда.

"Разрушений в городе много. Погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Раненых нет. Обстрелы в городе и вокруг него не останавливаются", – рассказал он.

Представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева уточнила, что погибшему было 62 года. Правоохранители задокументировали факты нарушения законов и обычаев войны со стороны оккупантов.

Также она рассказала, что из-за российских обстрелов Торецка возле собственного дома погибла 81-летняя женщина.

Напомним, утром 25 марта сообщалось о гибели двух жителей Донецкой области из-за российских атак в течение суток. Захватчики убили людей в Бахмуте и Орловке. Еще три человека в регионе получили ранения.