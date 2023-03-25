ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)

Обстрел Донецкой области
За сутки в Донецкой области три человека получили ранения. Фото: Facebook Павла Кириленко

В ночь на 25 марта и утром оккупанты из России нанесли многочисленные удары по ряду населенных пунктов Донецкой области. В результате атак два человека погибли.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Фото 2 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 3 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 4 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 5 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 6 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 7 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 8 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 9 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
Фото 10 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)

Захватчики убили людей в Бахмуте и Орловке. Еще 3 человека в области получили ранения. В то же время, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Известно, что люди получили ранения в Первомайской, Бахмутской и Часовоярской громаде. В Часовом Яре россияне повредили обстрелами не менее 4 домов. В Константиновке повреждены 2 дома и газопровод.

На Лисичанском направлении повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.

Фото 11 — Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)

Накануне российская армия обстреляла из ЗРК С-300 Константиновку Донецкой области. Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости”. В результате попадания ракеты погибли три человека.

Кроме того, 23 марта три российские ракеты попали в Авдеевский коксохимический завод. Тогда два человека погибли, 7 домов получили повреждения.

Автор:
Вита Молодан