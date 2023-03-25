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Российские войска нанесли удары по Донецкой области — есть погибшие и раненые (ФОТО)
В ночь на 25 марта и утром оккупанты из России нанесли многочисленные удары по ряду населенных пунктов Донецкой области. В результате атак два человека погибли.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Захватчики убили людей в Бахмуте и Орловке. Еще 3 человека в области получили ранения. В то же время, невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Известно, что люди получили ранения в Первомайской, Бахмутской и Часовоярской громаде. В Часовом Яре россияне повредили обстрелами не менее 4 домов. В Константиновке повреждены 2 дома и газопровод.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Лисичанском направлении повреждены частные дома на двух улицах в Северске, продолжаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады.
Накануне российская армия обстреляла из ЗРК С-300 Константиновку Донецкой области. Одна из ракет попала в здание "Пункта несокрушимости”. В результате попадания ракеты погибли три человека.
Кроме того, 23 марта три российские ракеты попали в Авдеевский коксохимический завод. Тогда два человека погибли, 7 домов получили повреждения.