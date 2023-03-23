В результате авиаудара по Авдеевке погибли два человека

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелы Донецкой области. 23 марта россияне ударили по Краматорску. Повреждены по меньшей мере 3 дома, котельная и гаражи.

Войска РФ нанесли авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию АКХЗ. Погибли два человека, 7 домов повреждены. Также во вражеский огонь попали Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Бердичи, Уманское, Новокалиново, Северное и Нетайлово. В Марьинской общине страдают Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка, сообщает глава области Павел Кириленко.

На Горловском направлении обстрелами разрушены четыре жилых дома и хозяйственное здание в городе Часов Яр, одиночные обстрелы происходили в Торецкой и Соледарской общинах.

В общей сложности по области четыре человека получили ранения.

21 марта только в Донецкой области россияне убили четыре человека: двое погибли во Временном Яру, один человек в Красногоровке и еще один – в Бахмуте.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, россияне не оставляют намерений о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. Они пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, на других – обороняются. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 83 атаки на восточном участке фронта.