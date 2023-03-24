В Донецкой области Россияне нанесли удар по "пункту незламності": есть погибшие

Ночью российская армия обстреляла из зенитно-ракетного комплекса С-300 город Константиновку Донецкой области. Одна из ракет попала в здание "пункту незламності".

В результате попадания российской ракеты по "пункту незламності" в Константиновке погибли три человека. Это женщины, которые переехали в Константиновку из Бахмута, Часив Яра и с. Опытного, сообщает Офис Генпрокурора.

Еще два человека получили разные ранения. На месте работают правоохранители и спасатели.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Вчера войска РФ нанесли авиаракетный удар по Авдеевке: три ракеты попали на территорию АКХЗ. Двое людей погибли, 7 домов получили повреждения.

21 марта только в Донецкой области россияне убили четыре человека: двое погибли в Часив Яре, один человек в Красногоровке и еще один – в Бахмуте.