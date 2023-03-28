Сирський назвав головне завдання українських військових у Бахмуті

Росіяни не полишають спроб оточити та захопити Бахмут. Наразі головне завдання українських військових виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що запорукою успіху кожного командира є його постійна робота у підпорядкованих підрозділах. Це дає змогу ефективно їх застосовувати на полі бою та своєчасно виконувати поставлені бойові завдання.

"Коли ворог переважає кількісно, бути пліч-о-пліч зі своїми воїнами - для мене справа честі… Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосовувати наші сили", - повідомив Сирський.

За його словами, успішна стратегія завжди полягає у вмінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію.

"На сьогодні наше головне завдання – виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - запевнив він.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.