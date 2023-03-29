"Бої за Бахмут не апокаліпсис". У Міноборони розповіли про ІПСО ворога щодо оборони міста

Російські окупанти намагаються змістити акценти у темі боїв за Бахмута і розглядати їх, як апокаліптичну подію. Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ворог продовжує концентрувати найбільші свої наступальні спроможності на Бахмутському напрямку, паралельно акумулюючи і всі свої медійні зусилля довкола теми боїв за Бахмут.

Маляр пояснила, що наразі ворог відпрацьовує медійно три задачі:

підірвати довіру українського суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;

демотивувати і психологічно ослабити українське військо;

спровокувати українське військове керівництво на помилкові дії.

"Коли суспільство сприймає бої в Бахмуті як фактор, який кінцевим чином вплине на хід війни, - це дає можливість ворогу просувати в інфо поле вигідні для них сценарії наших дій. Надміру накручене наближенням "кінця" перелякане суспільство за задумом ворога повинно почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій. Це і є в чистому виді ІПСО з метою впливу на прийняття військових рішень", - пояснила вона.

Наразі росіяни використовують меседжі про те, що нібито рішення тримати Бахмут політичні; нібито Бахмут нема сенсу тримати там майже все в оточенні; нібито героїзм українських бійців роздуває українська пропаганда.

Маляр наголосила, що насправді застосування українських сил і засобів визначається не політичною доцільністю, а тим, які ресурси необхідні для відсічі ворогу та виконання бойових завдань на даному напрямку.

За її словами, оборона Бахмута наразі обумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення, приймаються грамотні, виважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних задач.

"Обороняти Бахмут будуть до тих пір, поки нам це буде необхідно з точки зору виконання військових оборонних задач. І це наше військове командування, а не російські ІПСО, буде визначати до яких пір здійснюватиметься оборона Бахмута. І найнеприємніша для ворога інформація. Бої за Бахмут не апокаліпсис. Це ще одна героїчна сторінка потужної української армії у війні проти Російської Федерації", - наголосила заступниця міністра.

Раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявляв, що угрупування російських сил, що намагаються атакувати Бахмут Донецької області, несуть значні втрати. Збройні сили України готуються скористатися послабленням сил противника.