В Бахмуте время играет против оккупантов: потери армии РФ не оправдывают себя, - Минобороны

Время, оружие и техника, потраченные РФ на захват Бахмута в Донецкой области, а также огромное количество погибших, с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в настоящее время в Бахмуте время играет против армии страны-агрессора.

"Грамотные действия нашего командования на Бахмутском направлении и мужество бойцов сделали для врага эти длительные бои самыми дорогими за время полномасштабного вторжения", - подчеркнула Маляр.

Она объяснила, что потраченные врагом на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших с точки зрения военной целесообразности не оправдывают себя.

"Впрочем, враг не оставляет свои планы и пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе. Это очень "по-русски", логикой не понять", - подчеркнула министр обороны.

Отметим, сейчас, по словам Маляр, российские оккупанты пытаются сместить акценты в теме боев за Бахмута и рассматривать их как апокалиптическое событие. Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявлял, что группировки российских сил, пытающихся атаковать Бахмут Донецкой области, несут значительные потери. Вооруженные силы Украины готовятся воспользоваться ослаблением сил противника.

Также разведка Британии сообщила, что армии РФ не хватает людей для боев за Бахмут. А по оценкам разведки НАТО, российские оккупанты потеряли в боях за Бахмут Донецкой области в пять раз больше солдат, чем украинские защитники.