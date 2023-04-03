"Подготовка активных действий для деоккупации": Зеленский провел второе выездное заседание Ставки

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел в Чернигове второе выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

"Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлений", - отметил глава государства.

По его словам, на этот раз генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, находясь на самых горячих участках фронта.

Кроме того, участие приняли главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, другие представители Минобороны и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и на всей Донетчине. Белогоровка и вся Луганщина. Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель", - прокомментировал Зеленский.

Отметим также, что в понедельник, как передает "Укринформ", представительница США при НАТО Джулиан Смит заявила об ожидании того, что "украинцы будут продвигаться или начнут собственное весеннее наступление в ближайшие недели". Она также подчеркнула, что именно украинская сторона будет определять время, а также тактику действий по своему контрнаступлению.