Наступальний потенціал росіян знижується, дефіцит боєприпасів в РФ щоденно зростає, - ISW

Російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись. Окупанти спрямовують поточні атаки на відволікання та розосередження українських сил, щоб завадити початку контрнаступу ЗСУ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська ніде на лінії фронту не просуваються, а темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях дещо знизилися. Також російський наступ на Авдіївку "захлинувся", а російські сили все ще не контролюють Мар’їнку, незважаючи на те, що місто вони перетворили на руїни.

Також декілька російських пропагандистів та ЗМІ активно обговорюють відсутність успіху армії РФ на фронті і підготовку до очікуваного українського контрнаступу.

На думку ISW, це свідчить про зміщення фокусу в інформаційному просторі. Якщо раніше військові блогери та пропагандисти обговорювали наступальні можливості Росії, то тепер їхня увага зосереджена на оцінці потенціалу України щодо відвоювання своїх територій.

"Компенсувати свої наступальні можливості, що погіршилися, російські сили намагаються за допомогою артилерії - це помітно за динамікою її використання на полі бою", - зазначили експерти.

Вони звертають увагу на те, що колишній міністр безпеки так званої "ДНР", а нині командир батальйону "Восток" Олександр Ходаковський повідомив, що російське командування вирішило майже повністю припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де не ведуться активні наступальні дії. За його словами, дефіцит боєприпасів на передовій зараз частково пов'язаний із підготовкою Росії до українського контрнаступу.

"Заява Ходаковського показує, що терористичне командування змушене жорстко виставляти пріоритети в тому, що стосується постачання дефіцитних артилерійських боєприпасів. Високий попит на снаряди свідчить, що російські війська, як і раніше, значною мірою покладаються на артилерію, щоб компенсувати недостатню боєспособність своїх угрупувань", - підкреслюють в ISW.

Аналітики зауважують, що окупанти за допомогою масованого артилерійського обстрілу повністю руйнують населені пункти перед тим, як перейти до наземного наступу. Таким чином вони уникають необхідності проводити ефективні наступальні операції за допомогою піхоти або наносити авіаудари з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів, наражаючи на ризик літаки та пілотів.

На думку ISW, такий підхід вже зовсім скоро не зможе забезпечити армії РФ жодної переваги, оскільки дефіцит боєприпасів щоденно зростає.

"Нестача боєприпасів зрештою підірве здатність російських збройних сил компенсувати свої слабкі сторони за допомогою артилерії", - вважають експерти .

Нагадаємо, російські командири створюють спеціалізовані ротні підрозділи в ключових формуваннях на передовій "Шторм Z" , які ведуть бойові дії в містах, щоб підсилити знижену боєздатність військ РФ. Ці підрозділи, ймовірно, будуть розміщені уздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.