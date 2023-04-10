Сирський розповів про тактику росіян у боях за Бахмут

Ситуація у Бахмуті складна, але оборона триває. Російські війська перейшли до так званої "сирійської" тактики випаленої землі.

Про це заявив командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Як повідомляє Military Media Center, Сирський 9 квітня відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони та проблемних питань, які потребують негайного вирішення. На місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії", - зазначив командувач.

Він також наголосив, що ситуація у Бахмуті складна, але контрольована. Оборона міста триває.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись. Окупанти спрямовують поточні атаки на відволікання та розосередження українських сил, щоб завадити початку контрнаступу ЗСУ.