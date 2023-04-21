Зеленский провел заседание Ставки: обсудили производство украинских ракет

21 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили производство вооружений и планы России.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об актуальной ситуации на поле боя. Отдельное внимание было уделено самым сложным направлениям фронта – районам Бахмута, Авдеевки, Марьинки в Донецкой области, сообщается на сайте президента.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта, а начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал о планах врага на ближайший период.

Члены Ставки продолжили рассмотрение вопроса о налаживании производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями и повышении эффективности ремонта бронетанкового, артиллерийского и другого вооружения.

"Было проанализировано обеспечение украинских войск вооружением и боеприпасами и их распределение по подразделениям. Отдельно участники рассмотрели вопросы комплектования личным составом и техникой вновь бригад", - говорится в сообщении.

В заседании приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, Премьер-министр Денис Шмигаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, предварительное заседание Ставки верховного главнокомандующего состоялось 17 апреля. На нем рассматривали вопрос о комплектовании личным составом и техникой созданных бригад.