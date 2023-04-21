Зеленський провів засідання Ставки: обговорили виробництво українських ракет

21 квітня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили виробництво озброєння та плани Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про актуальну ситуацію на полі бою. Окрему увагу було приділено найскладнішим напрямкам фронту – районам Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки на Донеччині, повідомляється на сайті президента.

Командувачі оперативно-стратегічних угрупованнь військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках фронту, а начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів проо плани ворога на найближчий період.

Члени Ставки продовжили розгляд питання про налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами й підвищення ефективності ремонту бронетанкового, артилерійського та іншого озброєння.

"Було проаналізовано забезпечення українських військ озброєнням і боєприпасами та їх розподіл за підрозділами. Окремо учасники розглянули питання комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад", - йдеться в повідомленні.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків. До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.

Нагадаємо, попереднє засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося 17 квітня. На ньому розглядали питання про комплектування особовим складом і технікою новостворених бригад.