Бояться контрнаступу ЗСУ: росіяни посилюють перевірки українців на окупованих територіях

Російські загарбники посилюють перевірки мешканців Енергодара на блокпостах і здійснюють обшуки їхніх квартир.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею", - йдеться у повідомленні.

Крім того загарбники перевіряють наявність російського паспорта.

Також ворог вибірково здійснює обшуки квартир, адже шукають “диверсантів”.

В квартирах перевіряють гаджети та навіть шукають “екстремістську літературу”.

"Все це відбувається в межах “підготовки до контрнаступу”, яку росіяни очікують на цій ділянці фронту", - підкреслюють в Центрі національного спротиву.

Там закликають місцеве населення почистити телефон та без потреби не наражати себе на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків в Енергодарі. Вони вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

Нагадаємо, раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі.

Колаборантів та звезених росіянами працівників “Росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.