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Боятся контрнаступления ВСУ: россияне усиливают проверки украинцев на оккупированных территориях
Российские захватчики ужесточают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею", - говорится в сообщении.
Кроме того, захватчики проверяют наличие российского паспорта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов".
В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу".
"Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.
Там призывают местное население почистить телефон и без необходимости не подвергать себя опасности.
Ранее сообщалось, что россияне ограбили ряд школ и детсадов в Энергодаре. Они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель. Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению ВСУ.
Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации. работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.