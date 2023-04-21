Боятся контрнаступления ВСУ: россияне усиливают проверки украинцев на оккупированных территориях

Российские захватчики ужесточают проверки жителей Энергодара на блокпостах и осуществляют обыски их квартир.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В Энергодаре участились случаи проверок на блокпостах местных жителей, в частности, проверяют мобильные телефоны на наличие украинских приложений и фотогалерею", - говорится в сообщении.

Кроме того, захватчики проверяют наличие российского паспорта.

Также враг избирательно производит обыски квартир, ведь ищут "диверсантов".

В квартирах проверяют гаджеты и даже ищут "экстремистскую литературу".

"Все это происходит в рамках "подготовки к контрнаступлению", которую россияне ожидают на этом участке фронта", - подчеркивают в Центре национального сопротивления.

Там призывают местное население почистить телефон и без необходимости не подвергать себя опасности.

Ранее сообщалось, что россияне ограбили ряд школ и детсадов в Энергодаре. Они вывезли из помещений парты, шкафы и другую мебель. Таким образом враг готовится к возможному контрнаступлению ВСУ.

Напомним, ранее оккупанты начали готовить предварительный план эвакуации. работников "Росатома" на захваченной Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Колаборантов и свезенных россиянами работников "Росатома" на станцию, предупредили, что в скором времени может начаться принудительная эвакуация и поэтому они должны предоставить список родственников и быть готовыми выехать по первому сигналу.