Латвія передасть Україні всі наявні ПЗРК Stinger

Латвія має намір якнайшвидше передати Україні всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, які у неї є. Про це, як повідомляє латвійське Міністерство оборони, заявила керівниця відомства Інара Мурнієце на 10-му засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Латвія відгукнулася на запит України про постачання систем ППО і прийняла рішення передати Україні всі наявні у нашому розпорядженні ЗРК Stinger. Ми зробимо все можливе, аби доставити їх якнайшвидше", - сказала вона.

Крім того, міністр розповіла, що Латвія продовжує реалізацію амбітної програми навчання українських солдатів, яких до кінця поточного року має стати майже 3 тисячі.

"Наша мета полягала в тому, щоб цього року подвоїти кількість українських військовослужбовців, які пройшли навчання у Латвії, порівняно з 2022 роком. Наразі ми вже бачимо, що нам вдасться навчити ще більшу кількість військовослужбовців Збройних сил України різного рівня. Упевнена, що до кінця року Латвія підготує майже 3 тисячі військовослужбовців ЗСУ", - сказала Мурнієце.

Водночас, як зазначено у повідомленні без подробиць, міністр наголосила, що її країна разом з іншими союзниками працює і над новою ініціативою щодо навчання солдат ЗСУ у Латвії.

Нагадаємо, що Латвія, як і сусідня Литва, оголошували про рішення передати Україні ПЗРК Stinger ще до повномасштабного російського вторгнення у січні 2022 року. У серпні балтійська країна подарувала Україні чотири військові вертольоти.

У січні нинішнього року Мурнієце оголосила про новий пакет військової допомоги, що включає згадані ПЗРК Stinger, вертольоти, кулемети з боєприпасами та безпілотні літальні апарати.