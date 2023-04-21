Латвия передаст Украине все имеющиеся ПЗРК Stinger

Латвия намерена как можно скорее передать Украине все имеющиеся у нее переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом, как сообщает латвийское Министерство обороны, заявила руководительница ведомства Инара Мурниеце на 10-м заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

"Латвия откликнулась на запрос Украины о поставке систем ПВО и приняла решение передать Украине все имеющиеся в нашем распоряжении ЗРК Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее", - сказала она.

Кроме того, министр рассказала, что Латвия продолжает реализацию амбициозной программы обучения украинских солдат, коих к концу текущего года должно стать почти 3 тысячи.

"Наша цель состояла в том, чтобы в этом году удвоить количество украинских военнослужащих, прошедших обучение в Латвии, по сравнению с 2022 годом. На данный момент мы уже видим, что нам удастся обучить еще большее количество военнослужащих Вооруженных сил Украины разного уровня. Уверена, что до конца года Латвия подготовит почти 3 тысячи военнослужащих ВСУ", - сказала Мурниеце.

В то же время, как указано в сообщении без подробностей, министр подчеркнула, что ее страна вместе с другими союзниками работает и над новой инициативой по обучению солдат ВСУ в Латвии.

Напомним, что Латвия, как и соседняя Литва, объявляли о решении передать Украине ПЗРК Stinger еще до полномасштабного российского вторжения, в январе 2022 года. В августе балтийская страна подарила Украине четыре военных вертолета.

В январе нынешнего года Мурниеце объявила о новом пакете военной помощи, включающем упомянутые ПЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты.