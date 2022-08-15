Латвия подарила украинской армии четыре вертолета

Военно-воздушные силы Украины получили четыре переданных безвозмездно Латвией вертолета, которые в ближайшее время будут включены в состав авиапарка ВСУ. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Латвии.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Полгода назад подаренные Латвией ЗРК Stinger помогли украинской армии задержать российское вторжение. Сейчас, когда украинские солдаты во многих местах контратакуют, наши подаренные вертолеты помогут проводить боевые действия и спасать жизни. Поддержка Украины странами Запада не должна прекращаться до тех пор, пока она не освободит всю свою территорию от российских оккупационных войск", - подчеркнул министр обороны Артис Пабрикс.

Отмечается, что два вертолета Ми-17 и два Ми-2 были переданы ВВС Украины в частично разобранном виде. Также указано, что один из Ми-17 перед этим прошел капитальный ремонт.

В ведомстве подчеркивают, что Латвия является одной из стран, оказавших Украине наиболее существенную поддержку по отношению к своему валовому внутреннему продукту.

Так, Латвия поставила Украине вооружение и индивидуальное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы Stinger на сумму более 200 миллионов евро.

Напомним также, что недавно Латвия приостановила с августа упрощенный режим поездок для россиян из приграничных регионов, законодательно запретила с 2023 года импорт российского газа, а на днях признала Россию страной-спонсором терроризма.