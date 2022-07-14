Латвия законодательно запретила импорт российского газа с 2023 года

Сейм Латвии 14 июля принял в окончательном третьем чтении поправки к закону об энергетике, которые предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года, передает "Интерфакс".

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Приняты также правила для конкретных случаев согласования с регулирующими органами других государств Европейского союза способов обеспечения запрета на поставки газа из России.

Эти правила будут применяться в тех случаях, когда латвийский оператор системы транспортировки и хранения газа Conexus Baltic Grid (дочерняя компания Latvijas Gāze) будет договариваться с оператором другой страны о создании единой системы передачи природного газа.

Принятый закон также требует от оператора предоставления инфраструктуры для смягчения рисков поставок, и обязывает его создавать стратегические запасы газа. Так, компания будет обязана закачивать в Инчукалнское подземное хранилище не позднее 31 августа каждого года объем газа, необходимый для потребления пользователями в период с 1 октября соответствующего года по 30 апреля следующего года.

Отметим, что ранее Latvijas Gāze выступата против приняиия закона о полном запрете газа из РФ. Председатель правления Айгар Калвитис в начале апреля заявлял, что такое решение вызовет энергетический кризис в Латвии и повлечет повышение цен для потребителей, поскольку оно вынудит компанию закупать запасы газа по исторически рекордной цене для хранения его в Инчукалнском ПХГ.

В связи с этим придется говорить о дополнительных субсидиях государства для поддержки домашних хозяйств, оказывать которую правительство начало уже в начале этого года при более низких ценах на газ, поскольку тариф в таком случае будет значительно выше.

Напомним также, что с 2023 года в Латвии планируют возобновить призывную службу в армии, отмененную с 2007 года. Кроме того, ранее латвийский Сейм принял закон, создающий правовую основу для лишения гражданства Латвии тех, кто поддерживает военные преступления.

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