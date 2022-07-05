Латвия собирается возобновить призывную службу в армии

Министерство обороны Латвии инициирует введение всеобщей обязательной военной службы. Как передает LSM.lv, об этом 5 июля заявил глава ведомства Артис Пабрикс.

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По словам министра, действующая сейчас система контрактной военной службы себя исчерпала. При этом Минобороны планирует постепенный переход к обязательной службе — в течение пяти лет.

Так, с 1 января 2023 года в ведомстве хотят начать первый этап, на котором заявки на службу смогут подать добровольцы. Ожидается, что на этом этапе ряды Национальных вооруженных сил пополнит 1 тысяча новобранцев в первый же год.

Призывным возрастом для мужчин будут 18-27 лет. Женщины же смогут поступить на военную службу добровольно. Призыв будет предусмотрено проводить дважды в год - 1 января и 1 июля, на срок 11 месяцев — с увольнительной сроком на месяц и с возможностью ездить домой на выходные.

Призывникам будут выплачивать компенсацию в 400 евро на повседневные расходы, за госсчет им обеспечат питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру.

На выбор у призывников будет четыре вида войск. Возможно будет включиться в военную службу либо заключить пятилетний контракт на службу в рядах национальной гвардии "Земессардзе" (20 дней участия в сборах ежегодно). Предусмотрен будет еще курс командиров в высшей школе и альтернативная служба.

Отметим при этом, что еще в мае Пабрикс заявлял, что в ближайшем будущем срочной службы в латвийской армии не будет, а если и будет принято такое решение, то "нужно понимать, что служба в армии в европейской стране – вовсе не то, что многие пережили в армии в советское время".

Напомним, что ранее в Латвии уже действовала призывная армия, однако с 1 января 2007 года страна перешла на ее профессиональное укомплектование. По данным на 2022 год, в латвийской армии служат 6,5 тысячи человек, в резерве находятся еще 15 тысяч, в парамилитарных формированиях - еще 8,2 тысячи.