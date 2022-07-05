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Латвія збирається відновити призовну службу в армії
Міністерство оборони Латвії ініціює запровадження загальної обов'язкової військової служби. Як передає LSM.lv, про це 5 липня заявив голова відомства Артіс Пабрікс.
За словами міністра, чинна зараз система контрактної військової служби себе вичерпала. При цьому Міноборони планує поступовий перехід до обов'язкової служби протягом п'яти років.
Так, з 1 січня 2023 року у відомстві хочуть розпочати перший етап, на якому заявки на службу зможуть подати добровольці. Очікується, що на цьому етапі лави Національних збройних сил поповнять 1 тисячу новобранців у перший рік.
Призовним віком для чоловіків будуть 18-27 років. Жінки зможуть вступити на військову службу добровільно. Призов буде передбачено проводити двічі на рік - 1 січня та 1 липня, на строк 11 місяців - зі звільнювальним терміном у місяць та з можливістю їздити додому на вихідні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Призовникам виплачуватимуть компенсацію у 400 євро на повсякденні витрати, за держрахунок їм забезпечать харчування та проживання у казармах, а також спортивну інфраструктуру.
На вибір призовники мають чотири види військ. Можливо буде включитися у військову службу або укласти п'ятирічний контракт на службу у лавах національної гвардії "Земессардзе" (20 днів участі у зборах щорічно). Передбачено буде ще курс командирів у вищій школі та альтернативну службу.
Зазначимо при цьому, що ще у травні Пабрікс заявляв, що в найближчому майбутньому термінової служби у латвійській армії не буде, а якщо і буде прийнято таке рішення, то "потрібно розуміти, що служба в армії в європейській країні – зовсім не те, що багато хто пережив в армії за радянських часів".
Нагадаємо, що раніше у Латвії вже діяла призовна армія, проте з 1 січня 2007 року країна перейшла на її професійне укомплектування. За даними на 2022 рік, у латвійській армії служать 6,5 тисячі осіб, у резерві знаходяться ще 15 тисяч, у парамілітарних формуваннях - ще 8,2 тисячі.