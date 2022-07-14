ЕС планирует импорт газа из Азербайджана в обход России - Reuters

Европейская комиссия предложила странам ЕС заключить соглашение с Азербайджаном по увеличению импорта природного газа и расширению трубопровода для этого. Как сообщает Reuters, новый проект меморандума ЕС нарабатывает, чтобы сократить зависимость от российского газа после начала войны в Украине.

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"Стороны стремятся поддерживать двустороннюю торговлю природным газом, в том числе путем экспорта в Европейский Союз, через Южный газовый коридор, по меньшей мере, 20 миллиардов кубометров газа ежегодно до 2027 года, согласно коммерческой жизнеспособности и рыночному спросу", - отмечается в сообщении.

В прошлом году в европейские страны, такие как Италия, было доставлено более 8 миллиардов кубометров азербайджанского газа через Трансадриатический газопровод, который является частью трубопроводной сети Южного газового коридора.

В проекте говорится, что обе стороны будут поощрять финансирование расширения этой сети для увеличения поставок в Европу. Увеличение поставок также потребует от Азербайджана расширения собственной добычи газа.

В частности, будущие газовые контракты должны быть согласованы с целями ЕС в сфере изменения климата, что, по мнению Брюсселя, потребует резкого сокращения потребления газа, особенно после 2030 года.

Напомним, Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.