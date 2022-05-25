Германия договорилась с США о поставках сжиженного природного газа

Энергетическая компания Германии RWE и американская Sempra Infrastructure Partners подписали соглашение сроком на 15 лет о поставках 2,25 млн тонн СПГ ежегодно с завода Sempra в Порт-Артуре в Техасе.

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Об этом сообщил глава RWE Маркус Креббер в Linkedin.

"Для диверсификации поставок газа в Европу мы подписали Соглашение об основных условиях поставок СПГ с Sempra Infrastructure. Объемы будут доставляться с побережья США, например, на планируемые терминалы по приему СПГ в Германии", — резюмировал Креббер.

Кроме того, RWE планирует построить импортный терминал для "зеленого" аммиака в Брунсбюттеле, Германия, который будет расположен в непосредственной близости от СПГ-терминала.

В Украине уже отреагировали на новую договоренность Германии и США. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале написал:

"Глобальные процессы происходят прямо сейчас, хоть и медленно, но ЕС постепенно избавится от российской энергетической зависимости. Это нужно было делать раньше, конечно. А сейчас необходимо ускориться, потому что энергоресурсы – это оружие москвы".

Стоит отметить, что именно Германия, которая ранее активно продвигала запуск российского газопровода "Северный поток-2" и пыталась заблокировать запрет на российские энергоносители, сейчас активно делает конкретные шаги на пути к отказу от российского газа и нефти.

В частности, 20 мая Германия и Катар договорились об энергетическом партнерстве, в рамках которого Берлин будет получать сжиженный природный газ вместо российского. Поставки планируют начать в 2024 году.

Кроме того, Берлин заявил, что Германия собирается отказаться от российской нефти, даже если Евросоюзу не удастся договориться о запрете со всеми странами ЕС в рамках следующего пакета санкций.