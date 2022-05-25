Німеччина домовилася з США про постачання зрідженого природного газу

Енергетична компанія Німеччини RWE та американська Sempra Infrastructure Partners підписали угоду терміном на 15 років про постачання 2,25 млн тонн ЗПГ щорічно із заводу Sempra у Порт-Артурі в Техасі.

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Про це повідомив глава RWE Маркус Креббер у Linkedin.

"Для диверсифікації постачання газу в Європу ми підписали Угоду про основні умови постачання ЗПГ із Sempra Infrastructure. Обсяги доставлятимуться з узбережжя США, наприклад, на термінали з прийому ЗПГ у Німеччині", — резюмував Креббер.

Крім того, RWE планує побудувати імпортний термінал для "зеленого" аміаку в Брунсбюттелі, Німеччина, який буде розташований у безпосередній близькості від ЗПГ-терміналу.

В Україні вже відреагували на нову домовленість Німеччини та США. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі написав:

"Глобальні процеси відбуваються прямо зараз, хоч і повільно, але ЄС поступово позбавиться російської енергетичної залежності. Це потрібно було робити раніше, звичайно. А зараз необхідно прискоритися, бо енергоресурси – це зброя Москви".

Варто зазначити, що саме Німеччина, яка раніше активно просувала запуск російського газопроводу "Північний потік-2" та намагалася заблокувати заборону на російські енергоносії, зараз активно робить конкретні кроки на шляхудо відмови від російського газу та нафти.

Зокрема, 20 травня Німеччина та Катар домовилися про енергетичне партнерство, в рамках якого Берлін отримуватиме скраплений природний газ замість російського. Постачання планують розпочати у 2024 році.

Крім того, Берлін заявив, що Німеччина збирається відмовитися від російської нафти навіть якщо Євросоюзу не вдасться домовитися про заборону з усіма країнами ЄС в рамках наступного пакету санкцій.