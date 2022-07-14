ЄС планує імпорт газу з Азербайджану в обхід Росії - Reuters

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС укласти угоду з Азербайджаном для збільшення імпорту природного газу та розширення трубопроводу для цього. Як повідомляє Reuters, новий проєкт меморандуму ЄС напрацьовує, щоб скоротити залежність від російського газу після початку великої війни в Україні.

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"Сторони прагнуть підтримувати двосторонню торгівлю природним газом, у тому числі шляхом експорту до Європейського Союзу, через Південний газовий коридор, щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу щорічно до 2027 року, відповідно до комерційної життєздатності та ринкового попиту", – зазначається у повідомленні.

Зазначається, що минулого року до європейських країн, таких як Італія, було доставлено понад 8 мільярдів кубометрів азербайджанського газу через Трансадріатичний газопровід, який є частиною трубопровідної мережі Південного газового коридору.

У проєкті сказано, що обидві сторони заохочуватимуть фінансування розширення цієї мережі для збільшення постачань до Європи. Збільшення поставок також вимагатиме від Азербайджану розширення власного видобутку газу.

Зокрема, майбутні газові контракти мають бути узгоджені з цілями ЄС у сфері зміни клімату, що, на думку Брюсселя, вимагатиме різкого скорочення споживання газу, особливо після 2030 року.

Нагадаємо, Європейський Союз розробляє план з екстреного введення низки невідкладних дій по всій економіці, включаючи скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи на випадок раптової зупинки постачання природного газу з РФ.