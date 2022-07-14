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ЄС готує план "Б" на випадок раптової зупинки постачання російського газу
Європейський Союз розробляє план з екстреного введення низки невідкладних дій по всій економіці, включаючи скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи на випадок раптової зупинки постачання природного газу з РФ.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний документ Єврокомісії.
Такий план спрямований на пом'якшення наслідків припинення постачання енергоносія. У рамках підготовки до можливого такого розвитку подій Єврокомісія планує рекомендувати додаткові заходи, які країни ЄС розглянуть для обмеження споживання газу, зокрема підприємствами та споживачами.
"Якщо зараз ухвалити правильні рішення, то в майбутньому вони допоможуть зменшити вплив раптового перебою в постачаннях. Процес заповнення сховищ зменшує потребу в можливому і болючішому скороченні попиту взимку, у разі припинення потоків з Росії", - йдеться в документі ЄС.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначимо, що Рада Європи ухвалив постанову, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менше ніж на 80% до зими 2022/2023 та не менш ніж на 90% до наступних зим.
Оскільки ЄС має намір у майбутньому повністю відмовитися від російського газу, а сама РФ скорочує постачання енергоносія до Європи, країни блоку шукають інші джерела постачання. Окрім США, наприклад, Євросоюз уже домовився з Ізраїлем про імпорт газу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com