ЄС готує план "Б" на випадок раптової зупинки постачання російського газу

Європейський Союз розробляє план з екстреного введення низки невідкладних дій по всій економіці, включаючи скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи на випадок раптової зупинки постачання природного газу з РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідний документ Єврокомісії.

Такий план спрямований на пом'якшення наслідків припинення постачання енергоносія. У рамках підготовки до можливого такого розвитку подій Єврокомісія планує рекомендувати додаткові заходи, які країни ЄС розглянуть для обмеження споживання газу, зокрема підприємствами та споживачами.

"Якщо зараз ухвалити правильні рішення, то в майбутньому вони допоможуть зменшити вплив раптового перебою в постачаннях. Процес заповнення сховищ зменшує потребу в можливому і болючішому скороченні попиту взимку, у разі припинення потоків з Росії", - йдеться в документі ЄС.

Зазначимо, що Рада Європи ухвалив постанову, якою члени ЄС зобов'язані заповнити свої підземні газові сховища не менше ніж на 80% до зими 2022/2023 та не менш ніж на 90% до наступних зим.

Оскільки ЄС має намір у майбутньому повністю відмовитися від російського газу, а сама РФ скорочує постачання енергоносія до Європи, країни блоку шукають інші джерела постачання. Окрім США, наприклад, Євросоюз уже домовився з Ізраїлем про імпорт газу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com