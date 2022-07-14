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ЕС готовит план "Б" на случай внезапной остановки поставок российского газа
Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры, на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.
Такой план направлен на смягчение последствий прекращения поставок энергоносителя. В рамках подготовки к возможному такому развитию событий Еврокомиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые страны ЕС рассмотрят для ограничения потребления газа, в том числе, предприятиями и потребителями.
"Если сейчас принять правильные решения, то в будущем они помогут уменьшить влияние внезапного перебоя в поставках. Процесс заполнения хранилищ уменьшает потребность в возможном и более болезненном сокращении спроса зимой, в случае прекращения потоков из России", — говорится в документе ЕС.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.
Так как ЕС намерен в будущем полностью отказаться от российского газа, а сама РФ сокращает поставки энергоносителя в Европу, страны блока ищут другие источники поставок. Кроме США, например, Евросоюз уже договорился с Израилем об импорте газа.
Источник фото: ua.depositphotos.com