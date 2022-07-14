ЕС готовит план "Б" на случай внезапной остановки поставок российского газа

Европейский Союз разрабатывает план по экстренному введению ряда неотложных действий по всей экономике, включая сокращение использования систем отопления и охлаждения и некоторые рыночные меры, на случай внезапной остановки поставок природного газа из РФ.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Такой план направлен на смягчение последствий прекращения поставок энергоносителя. В рамках подготовки к возможному такому развитию событий Еврокомиссия планирует рекомендовать дополнительные меры, которые страны ЕС рассмотрят для ограничения потребления газа, в том числе, предприятиями и потребителями.

"Если сейчас принять правильные решения, то в будущем они помогут уменьшить влияние внезапного перебоя в поставках. Процесс заполнения хранилищ уменьшает потребность в возможном и более болезненном сокращении спроса зимой, в случае прекращения потоков из России", — говорится в документе ЕС.

Отметим, что Совет Европы принял постановление, которым члены ЕС обязаны заполнить свои подземные газовые хранилища не менее чем на 80% до зимы 2022/2023 и не менее чем на 90% до следующих зим.

Так как ЕС намерен в будущем полностью отказаться от российского газа, а сама РФ сокращает поставки энергоносителя в Европу, страны блока ищут другие источники поставок. Кроме США, например, Евросоюз уже договорился с Израилем об импорте газа.

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