Латвія законодавчо заборонила імпорт російського газу з 2023 року

Сейм Латвії 14 липня прийняв у остаточному третьому читанні поправки до закону про енергетику, які передбачають заборону на постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року, передає "Інтерфакс".

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Прийнято також правила щодо конкретних випадків погодження з регулюючими органами інших держав Європейського союзу способів забезпечення заборони на постачання газу з Росії.

Ці правила будуть застосовуватися в тих випадках, коли латвійський оператор системи транспортування та зберігання газу Conexus Baltic Grid (дочірня компанія Latvijas Gāze) домовлятиметься з оператором іншої країни про створення єдиної системи передачі природного газу.

Ухвалений закон також вимагає від оператора надання інфраструктури для пом'якшення ризиків постачання і зобов'язує його створювати стратегічні запаси газу. Так, компанія буде зобов'язана закачувати в Інчукалнське підземне сховище не пізніше 31 серпня кожного року обсяг газу, необхідний для споживання користувачами в період з 1 жовтня відповідного року по 30 квітня наступного року.

Зазначимо, що раніше Latvijas Gāze виступала проти ухвалення закону про повну заборону газу з РФ. Голова правління Айгар Калвітіс на початку квітня заявляв, що таке рішення викличе енергетичну кризу в Латвії і спричинить підвищення цін для споживачів, оскільки воно змусить компанію закуповувати запаси газу за історично рекордною ціною для зберігання його в Інчукалнському ПСГ.

У зв'язку з цим доведеться говорити про додаткові субсидії держави для підтримки домашніх господарств, надавати яку уряд почав уже на початку цього року за нижчих цін на газ, оскільки тариф у такому разі буде значно вищим.

Нагадаємо також, що з 2023 року в Латвії планують відновити призовну службу в армії, скасовану з 2007 року. Крім цього, раніше латвійський Сейм прийняв закон, який створює правову основу для позбавлення громадянства Латвії тих, хто підтримує військові злочини.

Джерело фото: ua.depositphotos.com