Латвия приостанавливает упрощенный режим поездок для россиян из приграничных регионов

С 1 августа Латвия приостанавливает упрощенный режим поездок для жителей приграничных регионов России. Соответствующее решение было принято правительством Латвии в середине июля.

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Об этом сообщает Укринформ.

Соглашение о местном приграничном движении между Латвией и Россией было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных районов.

В то же время, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину было прекращено выдачу виз, в том числе пограничных, российским гражданам во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом.

В связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, выдача пограничных разрешений больше невозможна, поскольку это было единое дипломатическое и консульское представительство Латвии за границей, выдававшее такие разрешения россиянам.

Напомним, 21 апреля Эстония и Латвия признали действия России в Украине геноцидом.

Кроме того, Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил запретить вещание в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов, которые до сих пор оставались доступными латвийским зрителям.