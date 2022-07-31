Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для росіян з прикордонних регіонів

З 1 серпня Латвія призупиняє спрощений режим поїздок для мешканців прикордонних регіонів Росії. Відповідне рішення було прийнято урядом Латвії в середині липня.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що угоду про місцевий прикордонний рух між Латвією і Росією було укладено в 2010 році з метою спрощення взаємних поїздок мешканців прикордонних районів.

Водночас у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну було припинено видачу віз, у тому числі прикордонних, російським громадянам в усіх латвійських дипломатичних та консульських представництвах за кордоном.

У зв'язку з рішенням Росії закрити латвійське консульство у Пскові, видача прикордонних дозволів більше неможлива, оскільки це було єдине дипломатичне та консульське представництво Латвії за кордоном, яке видавало такі дозволи росіянам.

Нагадаємо, що 21 квітня Естонія та Латвія визнали дії Росії в Україні геноцидом.

Крім того, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії вирішила заборонити мовлення у країні 80 зареєстрованих у Росії телеканалів, які досі залишалися доступними латвійським глядачам.