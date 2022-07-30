"Газпром" припинив постачання газу Латвії

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" у суботу 30 липня припинила постачати газ Латвії. Про це сказано у повідомленні "Газпрому".

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"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило постачання газу до Латвії в рамках липневої заявки у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, 27 липня постачання газу газопроводом "Північного потоку" впали до 20% від максимуму через зупинку роботи ще однієї турбіни.

Незважаючи на рішення Канади повернути турбіну, Кремль не приймав її назад і попросив у компанії Siemens документи від влади Канади про звільнення турбіни з-під арешту. Після того, як німецька компанія такі документи надала в "Газпромі", сказали, що вони "не знімають раніше зазначених ризиків і викликають питання", а також попросили надати додаткові документи щодо виведення турбіни з-під санкцій.

Зазначимо, що після планового ремонту "Газпром" все ж таки відновив прокачування газу "Північним потоком-1", але попередив про скорочення поставок.