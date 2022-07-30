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"Газпром" прекратил поставки газа Латвии
Российский газовый монополист компания “Газпром” в субботу 30 июля прекратила поставлять газ Латвии. Об этом сказано в сообщении “Газпрома”.
"Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки, в связи с нарушением условий отбора газа", — говорится в сообщении.
Других подробностей не сообщается.
Напомним, 27 июля поставки газа по газопроводу "Северному потоку" упали до 20% от максимума из-за остановки работы еще одной турбины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Несмотря на решение Канады вернуть турбину, Кремль не принимал ее обратно и попросил у компании Siemens документы от властей Канады об освобождении турбины из-под ареста. После того как немецкая компания такие документы предоставила в "Газпроме", сказали, что они "не снимают ранее указанных рисков и вызывают вопросы", а также попросили предоставить дополнительные документы по выводу турбины из-под санкций.
Отметим, что после планового ремонта "Газпром" все же возобновил прокачку газа по "Северному потоку-1", но предупредил о сокращении поставок.