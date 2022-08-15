Латвія подарувала українській армії чотири вертольоти

Військово-повітряні сили України отримали чотири передані безоплатно Латвією вертольоти, які найближчим часом будуть включені до складу авіапарку ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Латвії.

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"Півроку тому подаровані Латвією ЗРК Stinger допомогли українській армії затримати російське вторгнення. Зараз, коли українські солдати у багатьох місцях контратакують, наші подаровані вертольоти допоможуть проводити бойові дії та рятувати життя. Підтримка України країнами Заходу не повинна припинятися доти, доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ", - наголосив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Зазначається, що два вертольоти Мі-17 та два Мі-2 були передані ВПС України у частково розібраному вигляді. Також зазначено, що один із Мі-17 перед цим пройшов капітальний ремонт.

У відомстві наголошують, що Латвія є однією з країн, які надали Україні найбільш істотну підтримку в перерахунку на свій валовий внутрішній продукт.

Так, Латвія поставила Україні озброєння та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкові засоби та зенітно-ракетні комплекси Stinger на суму понад 200 мільйонів євро.

Нагадаємо також, що нещодавно Латвія призупинила з серпня спрощений режим поїздок для росіян з прикордонних регіонів, законодавчо заборонила з 2023 року імпорт російського газу, а днями визнала Росію країною-спонсором тероризму.