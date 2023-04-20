В Латвии законодательно запретили празднование Дня победы 9 мая

Сейм Латвии 20 апреля принял закон, согласно которому 9 мая запрещается проводить определенные массовые праздничные мероприятия, митинги, шествия и пикеты в общественных местах по всей стране. Как сообщает пресс-служба латвийского парламента, документ вступит в силу на следующий день после его обнародования.

"Всем известно, что 9 мая — это день, который определенная часть общества использует для прославления тоталитарного и оккупационного режима, и в наших интересах предотвратить события, которые подрывают наши ценности, раскалывают общество, прославляют военную агрессию и способствуют ложному освещению исторических событий", - цитируется в сообщении председатель комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Иева Бранте.

В то же время предусмотрено, что 9 мая смогут проводиться мероприятия, не противоречащие интересам государственной и общественной безопасности и не допускающшие умаления и ущемления ценностей Латвии как демократического и национального государства, в том числе разделения общества, прославления войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, а также ложного освещения исторических событий.

Также в указанный день можно будет проводить мероприятия для выражения солидарности с украинским народом и почтения памяти погибших в результате войны в Украине.

Если разрешение на проведение публичного мероприятия было выдано до дня вступления в силу нового закона, местное самоуправление сможет аннулировать его и вернуть получателю разрешения внесенную плату за проведение мероприятия.

Помимо этого, закон также предусматривает запрет на использование в стране пиротехнических изделий в течение всего дня 9 мая, а также до 7:00 10 мая.

В сообщении не уточняется, по какой причине 9 мая часть латвийского общества "использует для прославления тоталитарного и оккупационного режима", однако отметим, что в этот день традиционно отмечается годовщина поражения нацистской Германии во Второй мировой войне.

В СССР, куда входили и Латвия, и Украина, праздник был установлен указом президиума Верховного совета от 8 мая 1945 года - после подписания, но еще до вступления в силу акта о безоговорочной капитуляции Третьего рейха.

В Украине этот день является государственным праздником - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, или просто Днем победы. 9 мая является нерабочим праздничным днем.

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