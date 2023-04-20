У Латвії законодавчо заборонили святкування Дня перемоги 9 травня

Сейм Латвії 20 квітня ухвалив закон, згідно з яким 9 травня забороняється проводити певні масові святкові заходи, мітинги, ходи та пікети у громадських місцях по всій країні. Як повідомляє прес-служба латвійського парламенту, документ набуде чинності наступного дня після його оприлюднення.

"Всім відомо, що 9 травня - це день, який певна частина суспільства використовує для прославлення тоталітарного та окупаційного режиму, і в наших інтересах запобігти подіям, які підривають наші цінності, розколюють суспільство, прославляють військову агресію та сприяють хибному висвітленню історичних подій", - цитується у повідомленні голова комісії Сейму з прав людини та громадських справ Ієва Бранте.

У той же час передбачено, що 9 травня зможуть проводитися заходи, які не суперечать інтересам державної та громадської безпеки та не допускають применшення та утиску цінностей Латвії як демократичної та національної держави, у тому числі поділу суспільства, прославлення війни, військової агресії, тоталітаризму, насильства, а також хибного висвітлення історичних подій.

Також у цей день можна буде проводити заходи для вираження солідарності з українським народом та вшанування пам'яті загиблих внаслідок війни в Україні.

Якщо дозвіл на проведення публічного заходу було видано до дня набрання чинності новим законом, орган місцевого самоврядування зможе анулювати його та повернути одержувачу дозволу внесену плату за проведення заходу.

Крім цього, закон також передбачає заборону використання в країні піротехнічних виробів протягом усього дня 9 травня, а також до 7:00 10 травня.

У повідомленні не уточнюється, чому 9 травня частина латвійського суспільства "використовує для прославлення тоталітарного та окупаційного режиму", проте зазначимо, що цього дня традиційно відзначається річниця поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

У СРСР, куди входили і Латвія, і Україна, свято було встановлено указом президії Верховної ради від 8 травня 1945 року – після підписання, але ще до набрання чинності актом про беззастережну капітуляцію Третього рейху.

В Україні цей день є державним святом – Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, чи просто Днем перемоги. 9 травня є неробочим святковим днем.

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