Легион "Свобода России" уже действует в Украине и на территории РФ, — Арестович

В структуре Вооруженных сил Украины появился интернациональный легион, в который вошли солдаты российской армии. Легион получил название "Свобода России" и уже действует в Украине против российских оккупантов, а также работает на территории РФ.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Youtube-канала Фейгин Live.

"Уже есть легион "Свобода России", который действует на территории России. Это был второй этап. Это было неизбежно. Мы этим не управляем", — сказал Арестович.

Если в Украине в состав легиона вошли российские солдаты, которые сдались в плен и прошли тщательную проверку на разных уровнях, то в РФ люди начали организовывать ячейки легиона.

Дело в том, что в РФ есть граждане, которые хотят противостоять путинскому режиму, но они не могут добраться до Украины, поэтому решили работать на месте.

"Процесс уже автоматически запустился. Мы туда не влезаем и не считаем нужным вмешиваться. Россия уже поднимается на вооруженную борьбу", — сказал Арестович.

Отметим, в РФ в последние время на военных объектах и нефтебазах регулярно возникают пожары.

В частности, 1 мая появилась информация о взрывах в Белгородской области Российской Федерации. А в Курской области произошел обвал железнодорожного моста.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.