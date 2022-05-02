Легіон "Свобода Росії" вже діє в Україні та на території РФ, — Арестович

У структурі Збройних сил України діє міжнародний легіон, в складі якого є солдати російської армії. Легіон отримав назву "Свобода Росії" та вже воює в Україні проти російських окупантів, а також працює на території РФ.

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Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі Youtube-каналу Фейгін Live.

"Вже є легіон "Свобода Росії", який діє на території Росії. Це був другий етап. Це було неминуче. Ми цим не керуємо", — сказав Арестович.

Якщо в Україні до складу легіону увійшли російські солдати, які здалися в полон і пройшли ретельну перевірку на різних рівнях, то в РФ люди почали організовувати осередки легіону.

Справа в тому, що в РФ є громадяни, які хочуть протистояти путінському режиму, але вони не можуть дістатися до України, тому вирішили працювати на місці.

"Процес вже автоматично запустився. Ми туди не влазимо і не вважаємо за потрібне втручатися. Росія вже піднімається на збройну боротьбу", — сказав Арестович.

Зазначимо, в РФ останнім часом на військових об'єктах та нафтобазах регулярно виникають пожежі.

Зокрема, 1 травня з'явилася інформація про вибухи у Білгородській області Російської Федерації. На Курській області стався обвал залізничного мосту.

Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.