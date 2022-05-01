У Бєлгородській області РФ знову вибухи, а Курській обвалився залізничний міст

Сьогодні, 1 травня, з'явилася інформація про вибухи у Бєлгородській області Російської Федерації. А в Курській області стався обвал залізничного мосту.

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1 травня у російських ЗМІ з'явилася інформація про вибухи у Бєлгородській області країни-агресора РФ. За словами очевидців, пролунала серія вибухів.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив, що причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони РФ.

"На кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ", – зазначив він.

А радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що міст із Бєлгорода перекрито, горять склади боєприпасів та опублікував відео.

А на Курській області 1 травня обвалився залізничний міст.

Як пишуть російські ЗМІ, інцидент стався близько 11.20 на 67 кілометрі залізниці Суджа - Сосновий Бор. Там частково обрушилися конструкції мосту.

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що обвал залізничного мосту в його регіоні, який був виявлений сьогодні вранці, - результат диверсії.

Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прогнозував, що Росія однозначно перенесе бойові дії на територію своєї країни, а кількість провокацій там зростатиме.

Нагадаємо, російські війська запускають ППО над російським Бєлгородом, щоб звинуватити Україну в авіанальотах на місто.

Так, у російському Бєлгороді у п'ятницю, 1 квітня, стався пожежу на нафтобазі. Тоді губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери.