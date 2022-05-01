В Белгородской области РФ снова взрывы, а в Курской обвалился железнодорожный мост

Сегодня, 1 мая, появилась информация о взрывах в Белгородской области Российской Федерации. А в Курской области произошел обвал железнодорожного моста.

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1 мая в российских СМИ появилась информация о взрывах в Белгородской области страны-агрессора РФ. По словам очевидцев, раздалась серия взрывов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что причиной сегодняшних взрывов под Белгородом стал пожар на объекте Министерства обороны РФ.

"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – отметил он.

А советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что мост из Белгорода перекрыт, горят склады боеприпасов и опубликовал видео.

А в Курской области 1 мая обвалился железнодорожный мост.

Как пишут российские СМИ, инцидент произошел около 11:20 на 67 километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор. Там частично обрушились конструкции моста.

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что обрушение железнодорожного моста в его регионе, которое было обнаружено сегодня утром, - результат диверсии.

Отметим, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прогнозировал, что Россия однозначно перенесет боевые действия на территорию своей страны, а количество провокаций там будет расти.

Напомним, российские войска запускают ПВО над российским Белгородом, чтобы обвинить Украину в авианалетах на город.

Так, в российском Белгороде в пятницу, 1 апреля, произошел пожар на нефтебазе. Тогда губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ее якобы атаковали украинские вертолеты.