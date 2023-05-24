США проверяют информацию об использовании американской техники во время событий в Белгородской области

Вашингтон изучает сообщения о том, что американские транспортные средства были использованы, возможно, проукраинскими боевиками, которые на этой неделе совершили рейд на пограничную Белгородскую область.

Это произошло после того, как Кремль заявил, что во время столкновений российских силовиков с представителями "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свободы России" было отмечено использование военной техники американского производства, пишет издание The Guardian.

Кадры некоторых из уничтоженных машин, обнародованных российским министерством обороны, показали военную технику американского производства, например военные грузовики Humvee.

Российские военные заявили во вторник, что уничтожили четыре бронемашины и пять пикапов, чтобы отразить то, что стало одним из самых больших вторжений на российскую территорию из Украины с момента, когда Москва начала то, что она называет "специальной военной операцией" в Украине. месяцев назад.

Соединенные Штаты, крупнейший военный поставщик Украины, первоначально умаляли сообщения о том, что во время рейда использовалась военная техника американского производства.

Как сообщила "Украинская правда", сами бойцы "РДК" и "Свобода России" заявили, что на территории России "использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом.

В Украине причастность к нападению отрицали. В Госдепартаменте США, комментируя ситуацию в Белгородской области, заявили, что четко дали понять украинцам, что не поощряют удары по целям внутри России, однако Украина имеет право решать, как проводить военные операции.

Напомним, 22 мая в сети появилась информация о том, что нероссийские военные формирования производят определенные действия в Белгородской области РФ – в регионе раздавались взрывы. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявлял, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.