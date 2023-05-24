США перевіряють інформацію про використання американської техніки під час подій у Бєлгородській області

Вашингтон вивчає повідомлення про те, що американські транспортні засоби були використані, можливо, проукраїнськими бойовиками, які цього тижня здійснили рейд на прикордонну Бєлгородську область.

Це сталося після того, як Кремль заявив, що під час зіткнень російських силовиків з представниками "Російського добровольчого корпусу" і легіону "Свободи Росії" було помічено використання військової техніки американського виробництва, пише видання The Guardian.

Кадри деяких із знищених машин, оприлюднені російським міністерством оборони, показали військову техніку американського виробництва, наприклад військові вантажівки Humvee.

Російські військові заявили у вівторок, що знищили чотири бронемашини та п’ять пікапів, щоб відбити те, що стало одним із найбільших вторгнень на російську територію з України з моменту, коли Москва розпочала те, що вона називає "спеціальною військовою операцією" в Україні 15 місяців тому.

Сполучені Штати, найбільший військовий постачальник України, спочатку применшували повідомлення про те, що під час рейду використовувалася військова техніка американського виробництва.

Як повідомила "Українська правда", самі бійці "РДК" та "Свобода Росії" заявили, що на території Росії "використовували техніку, яку свого часу армія кремлівських зомбі відібрала у ЗСУ під Бахмутом.

В Україні причетність до нападу заперечили. У Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочують удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як проводити військові операції.

Нагадаємо, 22 травня в мережі з'явилася інформація про те, що неросійські військові формування проводять певні дії в Бєлгородській області РФ – у регіоні лунали вибухи. Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявляв, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.