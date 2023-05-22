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В США заявили, що Україна сама вирішує, як вести бойові дії

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Представник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: скріншот з брифінгу

В Сполучених Штатах Америки відреагували на події у Бєлгородській області та наголосили, що Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора,, оскільки сійну розпочала саме Росія. 

Про це представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив на брифінгу.

За його словами, США не в жодному разі не заохочують та не підтримують військові дії за межами України, але він наголосив, що цю війну почала Росія.

Міллера підкреслив, що саме Росія стріляє по мирних мешканцях, руйнує школи, лікарні, цивільну інфраструктуру. Тому Україна має право обирати, як воювати далі і як захищатися від агресора.

Сполучені Штати Америки не підтримують атаки по території Росії, проте Україна сама вирішує, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора.

Нагадаємо, сьогодні "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" розпочали рейд в Бєлгородську область. За даними Головного управління розвідки, метою таких дій є створення "зони безпеки" для захисту українців.

Автор:
Тетяна Гойденко