В США заявили, что Украина сама решает, как вести боевые действия

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на события в Белгородской области и подчеркнули, что Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора, поскольку сейну начала именно Россия.

Об этом представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге.

По его словам, США не в коем случае не поощряют и не поддерживают военные действия за пределами Украины, но он подчеркнул, что эту войну начала Россия.

Миллер подчеркнул, что именно Россия стреляет по мирным жителям, разрушает школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Поэтому Украина имеет право выбирать, как воевать и как защищаться от агрессора.

Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России, однако Украина сама решает, как вести боевые действия и защищаться от агрессора.

Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" приступили к рейду в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание зоны безопасности для защиты украинцев.