ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

В США заявили, что Украина сама решает, как вести боевые действия

сша
Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: скриншот из брифинга

В Соединенных Штатах Америки отреагировали на события в Белгородской области и подчеркнули, что Украина сама решает, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора, поскольку сейну начала именно Россия.

Об этом представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге.

По его словам, США не в коем случае не поощряют и не поддерживают военные действия за пределами Украины, но он подчеркнул, что эту войну начала Россия.

Миллер подчеркнул, что именно Россия стреляет по мирным жителям, разрушает школы, больницы, гражданскую инфраструктуру. Поэтому Украина имеет право выбирать, как воевать и как защищаться от агрессора.

Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории России, однако Украина сама решает, как вести боевые действия и защищаться от агрессора.

Напомним, сегодня "Русский добровольческий корпус" и легион "Свобода России" приступили к рейду в Белгородскую область. По данным Главного управления разведки, целью таких действий является создание зоны безопасности для защиты украинцев.

Автор:
Татьяна Гойденко